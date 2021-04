Inwestycje drogowe na osiedlach. Ogłoszonych zostanie kilkadziesiąt przetargów. Będą też nowe chodniki LISTA

Po majówce w ramach Planu dla Osiedli ogłoszonych zostanie aż 26 przetargów. Oprócz tego 8 już zostało rozstrzygniętych i 12 już ogłoszono. Dotyczą remontów ulic, ale także budowy nowych chodników i innych inwestycji - łącznie będzie ich około 60 w różnych częściach miasta.

27 kwietnia zakończył się przetarg na remont ulic Kolarskiej i Piłkarskiej. Wpłynęło pięć ofert.

Do końca kwietnia ogłoszony ma zostać przetarg na remont ul. Taterniczej.

Po weekendzie majowym miasto ogłosić ma aż 26 przetargów na realizację rozmaitych osiedlowych inwestycji.

- Będzie to największy pakiet przetargów, jakie ogłaszamy w tym roku – powiedziała Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Obecnie w ramach Planu dla Osiedli remontowana jest ul. Obywatelska od ul. Waltera Jankego do ul. Nowe Sady. Wkrótce ruszyć ma remont dziurawej ul. Traktorowej pomiędzy ulicami Rojną i Aleksandrowską. Wśród drogowych przetargów ogłoszone będą lub już są te na remonty ulic: 6 Sierpnia od al. Kościuszki do al. Włókniarzy, Taternicznej od ul. Chałubińskiego do ul. Prezydenta, Jaskrowej od ul. Bzowej do al. Róż, Jaracza od ul. POW do ul. Kopcińskiego, Kasprzaka od ul. Srebrzyńskiej do ul. Drewnowskiej, Żeligowskiego od ul. 6 Sierpnia do ul. Struga, Żubardzkiej (ogłoszony, oferty do 4 maja) od al. Włókniarzy do ul. Inowrocławskiej, Lipowej i Próchnika (tzw. kolanko). Na liście są też ulice: Kosodrzewiny od ul. Taborowej do ul. Frezjowej, Gerberowa od ul. Mileszki do ul. Sołeckiej i Junacka od ul. Brzezińskiej do ul. Chałubińskiego. Od kilku lat mówi się też o remoncie ulicy Wróblewskiego i Czerwonej, ale ich na liście nie ma...