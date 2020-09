Informatyka wciąż na topie - Politechnika Łódzka zakończyła pierwszy etap rekrutacji

Wybory kandydatów

Na liście najpopularniejszych niezmiennie królują kierunki informatyczne, które w Politechnice Łódzkiej prowadzone są zarówno w języku polskim jak i w angielskim. Zainteresowanie to przejawia się także wzrostem liczby punktów potrzebnych do znalezienia się na liście przyjętych. Wśród kierunków, na które trudniej niż w ubiegłym roku było się dostać wymienić można także np.: architekturę, Business and Technology, Mechanical Engineering oraz automatykę i robotykę. Dużo punktów musieli także mieć kandydaci na nowe kierunki: Business Studies oraz Modelling and Data Science.

Biorąc pod uwagę wszystkie wybory kandydatów, największe zainteresowanie budziły kierunki: Computer Science (14,2 zgłoszeń na miejsce) oraz Information Technology (11,7). Maturzyści również chętnie wskazywali takie kierunki, jak: zarządzanie i inżynieria produkcji (9,1), zarządzanie (8,8), automatyka i robotyka (8,8), Business and Technology (8,6). Duże zainteresowanie wzbudziły też nowe kierunki: Modelling and Data Science (6,4) oraz Business Studies (6,0).

Najwięcej studentów zagranicznych na studia pierwszego stopnia przyjęło Centrum Kształcenia Międzynarodowego, prawie 30 proc. kandydatów oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, ponad 23 proc.. Nie będzie zaskoczenia, najchętniej aplikowali na kierunek informatyka i informatyka stosowana, ale dużym zainteresowaniem cieszyły się też kierunki Biomedical Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science oraz automatyka i robotyka. W przypadku studiów drugiego stopnia najwięcej kandydatów ponownie przyjęło CKM, ok 50 proc. Prawie 35 proc. kandydatów chce studiować Computer Science and Information Technology, a po 10 proc. wszystkich kandydatów przyjętych będzie studiować Zarządzanie, Master of Business Studies oraz Energy Systems in the Built Environment.

Nadal mogą się rejestrować kandydaci na studia II stopnia. Przyjmowanie dokumentów zakończy się 25 września 2020r.