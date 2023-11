Imad Rondić: Jesteśmy Widzewem i chcemy wygrywać z każdym

Imad Rondić, piłkarz Widzewa mówi przed tym meczem - Zawsze chcemy grać ofensywnie i zdobywać jak najwięcej bramek. Staramy się przekładać na mecz to, co trenujemy. Z każdym tygodniem wychodzi nam to coraz lepiej, poprawiamy się w kolejnych aspektach

Mamy dobrą drużynę, w której panuje dobra atmosfera. Jesteśmy Widzewem i chcemy wygrywać z każdym - nieważne, czy to mistrz, czy inny zespół. Działamy na siebie pozytywnie, cieszymy się grą.