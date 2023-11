Ilu obcokrajowców pracuje w Łódzkiem? Skąd pochodzą? Oto najnowsze dane z ZUS-u.

Od końca maja w Łódzkiem mamy o 1100 więcej cudzoziemców, odprowadzających składki do ZUS

Liczba cudzoziemców, pracujących legalnie i podlegających ubezpieczeniom społecznym w Polsce wynosi już niemal 1 mln 112 tys. osób. Ilu z nich mamy na terenie województwa łódzkiego? Mamy najnowsze dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W województwie łódzkim, od końca maja do końca września br. liczba ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców wzrosła o 1100 osób i wynosi ponad 70,1 tysięcy. Najwięcej jest obywateli z Ukrainy, Białorusi i Gruzji.

Przybyło Białorusinów

W stosunku do maja najwięcej ubezpieczonych przybyło z Białorusi. Odnotowaliśmy wzrost o 232 osoby. Białorusini, to druga najliczniejsza nacja w naszym regionie i na koniec września mieliśmy 5,5 tys. ubezpieczonych osób z tego kraju. O ponad 100 osób wzrosła też liczba ubezpieczonych z Wietnamu, Nepalu i Indii. Na koniec września w Łódzkiem ubezpieczonych obywateli z Wietnamu było ponad 730 osób, z Nepalu – 555 osób i z Indii ponad 1,4 tys. osób. Przybyło nam też ok. 70 osób z obywatelstwem kazachskim i w ten sposób liczba osób z tego kraju wzrosła na koniec września do 333.