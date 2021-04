Ile ważą gwiazdy? Ewa Farna, Joanna Liszowska? Wagę zdradza także Chylińska, Szostak, Siwiec, Wieniawa i Socha! 24.04.21

Joanna Liszowska ma bardzo kobiecą sylwetkę, którą lubi podkreślać za pomocą głębokich dekoltów i krótkich sukienek. Aktorka jest sporo wyższa od większości koleżanek z branży mierzy 175 cm wzrostu i waży ok. 67 kg.

Katarzyna Zielińska na początku kariery ważyła kilkanaście kilogramów więcej niż dziś. Teraz przy wzroście 163 cm waży ok. 52 kg.

Małgorzata Socha jest mamą trójki dzieci, ale ostatnio może pochwalić się rewelacyjną formą. Aktorka je zdrowo (choć nie ma na tym punkcie obsesji) i regularnie trenuje. Waży ok. 60 kg przy wzroście 175 cm.

Agnieszka Dygant ma 170 cm wzrostu i waży ok. 55 kg.

Ewa Farna nigdy nie przywiązywała nadmiernej wagi do tego, jak prezentuje się jej sylwetka. Piosenkarka z dumą eksponuje kobiece kształty i konsekwentnie ignoruje nieprzychylne komentarze. Przy wzroście 165 cm prawdopodobnie waży ok. 66 kg.

Agnieszka Chylińska przyznała jakiś czas temu, że sama narzuciła sobie reżim dietetyczny. „Mam ogromną samodyscyplinę i wymyśliłam sobie, że będę tak wyglądała. Dokładnie tak. Ja generalnie jestem taka, że muszę sobie wyżyłować coś na maksa, wtedy czuję, że żyje” – powiedziała w programie Magdy Mołek. Piosenkarka waży obecnie ok. 50 kg przy wzroście 175 cm. Kiedyś ważyła natomiast o 20 kg więcej

Marina Łuczenko-Szczęsna przyznała w jednym z wywiadów, że może podziękować mamie i babci za dobre geny. Piosenkarka od zawsze była szczupła, a po porodzie błyskawicznie odzyskała dawną sylwetkę. Przy wzroście 168 cm waży ok. 50 kg

Karolina Szostak kilka lat temu rozpoczęła spektakularną przemianę .Dzięki diecie sokowo-warzywnej schudła 30 kilogramów i nadal utrzymuje szczupłą sylwetkę. Przy wzroście ok. 168 cm waży obecnie ok. 60 kg