Ile w Łodzi kosztuje pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Kto może z takiej opieki skorzystać

W Łodzi działa 14 miejskich Domów Pomocy Społecznej. Placówki przyjmują pod swoją opiekę łodzian, którzy nie są w stanie sami funkcjonować, nie mają rodziny lub rodzina nie ma również możliwości sprawowania nad nimi opieki. Koszt pobytu w takiej placówce to około 5 tysięcy złotych.

W Łodzi działa 14 publicznych domów pomocy społecznej, w tym 12 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a dwa na zlecenie MOPS w Łodzi przez organizacje pozarządowe. W Łodzi funkcjonuje też jeden Rodzinny Dom Pomocy Społecznej. Jest w nich w sumie 1860 miejsc. W ciągu 2022 roku skorzystały z nich 2133 osoby. W takich placówkach miejsce zwalnia się głownie z powodu śmierci pensjonariusza, rzadziej podopiecznego zabiera rodzina, by resztę życia spędził wśród najbliższych. Z tego powodu do konkretnej placówki czasem czeka się kilka miesięcy, a nawet lat. Bez kolejki przyjmowani są pensjonariusze - seniorzy, czyli osoby w podeszłym wieku, które nie są w stanie samodzielnie mieszkać i zajmować się codziennymi sprawami. W takich przypadkach decyzje o umieszczeniu w placówce wydaje się na bieżąco. Aktualnie do dps dla osób przewlekle somatycznie chorych czeka 146 osób, dps dla osób przewlekle psychicznie chorych - 116 osób, dps dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie - 45 osób oraz dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - 1 osoba.

Wiele lat temu najdłuższe kolejki chętnych do zamieszkania w domu pomocy społecznej tworzyły się do placówek, które uchodziły w Łodzi za wyjątkowo luksusowe i o podwyższonym standardzie. Decydowała wielkość pokoi, czy ogród na tyłach placówki. W tej chwili łódzkie placówki przeszły już gruntowne remonty. Wszystkie zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mają nowoczesne łazienki, pokoje z nowymi meblami. Tam, gdzie to możliwe przestrzeń na świeżym powietrzu zagospodarowano, by w ciepłe dni seniorzy mogli wypoczywać. Nawet tam, gdzie nie ma typowego ogrodu pojawiły się ławeczki, parasole, donice z kwiatami.

W pokojach są: łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesła, szafka nocna dla każdego mieszkańca oraz odpowiednia do liczby osób mieszkających w pokoju liczba wyprowadzeń elektrycznych. Łazienki i toalety są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Mieszkańcy mają zapewnione co najmniej 3 posiłki dziennie, w przypadku domów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - co najmniej 4 posiłki dziennie. Posiłki przygotowywane są także zgodnie z wskazanymi dietami przez lekarza (np. dla cukrzyków). Ponadto podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę. Posiłki spożywane są w jadalniach, a na indywidualne życzenie mieszkaniec może spożywać posiłki również w pokoju. W razie konieczności mieszkaniec jest karmiony przez personel.

W DPS-ach prowadzonych przez miasto miesięczny koszt pobytu wynosi: DPS „Dom Kombatanta” przy ul. Przyrodniczej 24/26 – 5 954 zł

DPS „Pogodna Jesień” przy ul. Dojazdowej 5/7 – 4 771 zł

DPS przy ul. Rojnej 15 – 5 873 zł

DPS „Włókniarz” przy ul. Krzemienieckiej 7/9 – 6 245 zł

Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267 – 5 719 zł

2 DPS przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32 – 5 731 zł

6 DPS przy ul. Złotniczej 10 – 5 784 zł

DPS przy ul. Rudzkiej 65 – 5 721 zł

3DPS przy ul. Paradnej 36 – 5 216 zł

5DPS przy ul. Podgórnej 2/14 – 4 981 zł

DPS przy ul. Spadkowej 4/6 – 6 813 zł

DPS przy ul. Sierakowskiego 65 – 7 766 zł

W DPS-ach prowadzonych na zlecenia miasta ceny kształtują się następująco:

DPS dla dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Mężczyzn przy ul. Helenówek 7 – 5 243 zł DPS im. bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 – 5 003 zł Za pobyt w placówce w pierwszej kolejności płaci pensjonariusz. Z jego dochodów (renta, emerytura) odciągane jest 70 procent kwoty. Reszta zostaje do dyspozycji pensjonariusza. Brakującą kwotę pokrywa rodzina jeśli jednak jej dochody są zbyt niskie, ten obowiązek spada na gospodarza placówki, czyli miasto Łódź. Jeżeli pensjonariusz ma zbyt niskie dochody, również zbyt niskie dochody mają jego bliscy koszt pobytu w całości pokrywa urząd miasta. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Jeśli bliscy pensjonariusza są dobrze sytuowani pokrywają brakującą część opłat w całości. Zasady wyliczania opłat reguluje art. 61 ustawy o pomocy społecznej.

Marsz zdrowia w Pile