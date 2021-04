Ile na wesele? STAWKI 2021 Ile do koperty na wesele i na ślub? Ile goście dają młodej parze na ślub i na wesele? 29.04.21

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi trendy jeśli chodzi o prezenty weselne . Atłasowa pościel, żelazko, odkurzacz i zestaw talerzy wręczony nowożeńcom jako prezent weselny powoli odchodzą do lamusa. W trendzie jest koperta . Najlepiej wypełniona po brzegi gotówką. Ile włożyć do koperty na wesele? Wszystko zależy od trzech czynników: wystawności przyjęcia, zamożności gości i stopnia pokrewieństwa z młodą parą.

Wybór koperty z pieniędzmi jako prezentu weselnego jest mile widziany przez młodą parę. Nie ma wówczas możliwości nietrafienia w gust nowożeńców lub zdublowania się z innymi gości. Koperta z gotówką to także lepsze rozwiązanie dla gości, którzy nie muszą tracić czasu na szukanie prezentu, pakowanie go i przewożenie. Koperta z gotówką zmieści się w najmniejszej damskiej torebce... Ile do koperty na wesele? Ile się daje na wesele? Weźmy zatem pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej czynniki.

A jak wiadomo takich zwyczajów w Polsce nie brakuje, szacowany koszt talerzyka wynosi ok. 100-150 zł. Koszty rosną, kiedy organizowane są także poprawiny. Ile włożyć zatem do koperty weselnej z poprawinami? Około 250 złotych od osoby, gdy wesele odbywa się w lokalu wraz z poprawinami.

Spore znaczenie w wyborze kwoty, którą włożymy do weselnej koperty, ma pokrewieństwo z młodą parą. Rzecz jasna najwięcej powinni włożyć do koperty rodzice. Najczęściej jednak rodzice są organizatorami wesela i pokrywają jego koszty. Wtedy jest oczywiste, że nie muszą wręczać swoim dzieciom koperty z pieniędzmi, albo innego prezentu.

Jeśli idziesz na imprezę z partnerem, do koperty wypada włożyć 500-600 złotych . Gdy wesele organizowane jest w remizie z poprawinami, para powinna włożyć do koperty 400-500 zł.

Tuż za rodzicami, grubą kopertę powinni wręczyć rodzice chrzestni. Ile do koperty na wesele powinien włożyć chrzestny? Sporo chrzestnych wkłada około 1000 zł. Niektórzy dokupują do tego jakiś drobny upominek. Dalsza rodzina -dziadkowie, rodzeństwo- też mają spory wydatek. Oni powinni do koperty włożyć co najmniej 500 zł. Wszystko zależy od tego, czy wybierają się na wesele sami, czy z partnerem, a może całą rodziną.

A co z wujkami, ciociami, kuzynami i innymi krewnymi? Im wypada włożyć do koperty ok. 300-400 zł. Oczywiście ci bardziej majętni nie oszczędzają i przekraczają te kwoty. Kwota 400 złotych jest sumą przyzwoitą i z pewnością nie będzie z nią wpadki. Ile na wesele, w przypadku przyjaciół i znajomych niespokrewnionych z parą młodą? Koperta z 300-złotową wkładką nie powinna być nietaktem.