Ile na wesele 2023? Ile od świadków, chrzestnych i innych gości? Ile do koperty? Czy podpisywać kopertę z pieniędzmi? 21.06.23

Ile na wesele 2023. Ile włożyć do koperty młodej parze. Ile od świadków, chrzestnych i pozostałych gości? Czy należy podpisywać kopertę z pieniędzmi? - zastanawiają się osoby, które w 2023 roku wybierają się na ślub i wesele. Trendy w tej kwestii zmieniają się z roku na rok. Wiadomo, że organizacja przyjęcia weselnego to spory wydatek dla nowożeńców i ich oczywiście rodziców. Szczególnie, że z roku na rok ceny idą w górę...

Ile włożyć do koperty na wesele, żeby nikt się nie obraził. Ile pieniędzy dają goście weselni? Wszystko zależy od wystawności przyjęcia, zamożności gości i stopnia pokrewieństwa z młodą parą...

Ile dać na wesele? Ile się daje na wesele?

Czasy się zmieniają, a wraz z nimi trendy jeśli chodzi o prezenty weselne. Atłasowa pościel, żelazko, odkurzacz i zestaw talerzy wręczony nowożeńcom jako prezent weselny powoli odchodzą do lamusa. W trendzie jest koperta. Najlepiej wypełniona po brzegi gotówką. Ile włożyć do koperty na wesele? Wszystko zależy od trzech czynników: wystawności przyjęcia, zamożności gości i stopnia pokrewieństwa z młodą parą. W czasie epidemii koronawirusa - przyjęcia są skromniejsze, ale ceny restauratorów nie zmieniły się.

Ile włożyć do koperty? Weź pod uwagę 3 czynniki

Wybór koperty z pieniędzmi jako prezentu weselnego jest mile widziany przez młodą parę. Nie ma wówczas możliwości nietrafienia w gust nowożeńców lub zdublowania się z innymi gości. Koperta z gotówką to także lepsze rozwiązanie dla gości, którzy nie muszą tracić czasu na szukanie prezentu, pakowanie go i przewożenie. Koperta z gotówką zmieści się w najmniejszej damskiej torebce... Ile do koperty na wesele? Ile się daje na wesele? Weźmy zatem pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej czynniki.

Ile się daje na wesele? Decyduje tzw. talerzyk

Przede wszystkim należy zastanowić się, ile młoda para wyda na imprezę. Ile kosztuje jeden tzw. talerzyk, czyli jedzenie i picie na jednego gościa. W przypadku przyjęcia w lokalu zwykle określa się ten koszt na około 300-400 złotych za osobę. Jeśli impreza organizowana jest w remizie strażackiej - a jak wiadomo takich zwyczajów w Polsce nie brakuje- szacowany koszt talerzyka wynosi ok. 200-250 zł. Koszty rosną, kiedy organizowane są także poprawiny. Ile włożyć zatem do koperty weselnej z poprawinami? Około 300-400 złotych od osoby, gdy wesele odbywa się w lokalu wraz z poprawinami.

Jeśli idziesz na imprezę z partnerem, do koperty wypada włożyć 700-800 złotych.

Wesele ile do koperty daje świadek? Ile chrzestny, brat i znajomi?

Spore znaczenie w wyborze kwoty, którą włożymy do weselnej koperty, ma pokrewieństwo z młodą parą.

Rzecz jasna najwięcej powinni włożyć do koperty rodzice. Najczęściej jednak rodzice są organizatorami wesela i pokrywają jego koszty. Wtedy jest oczywiste, że nie muszą wręczać swoim dzieciom koperty z pieniędzmi, albo innego prezentu. Tuż za rodzicami, grubą kopertę powinni wręczyć rodzice chrzestni. Ile do koperty na wesele powinien włożyć chrzestny? Sporo chrzestnych wkłada około 1000 zł. Niektórzy dokupują do tego jakiś drobny upominek. Dalsza rodzina -dziadkowie, rodzeństwo- też mają spory wydatek. Oni powinni do koperty włożyć co najmniej 700-800zł zł. Wszystko zależy od tego, czy wybierają się na wesele sami, czy z partnerem, a może całą rodziną.

Życzenia na wesele, życzenia na ślub A co z wujkami, ciociami, kuzynami i innymi krewnymi? Im wypada włożyć do koperty ok. 600-700 zł. Oczywiście ci bardziej majętni nie oszczędzają i przekraczają te kwoty. Kwota 600 złotych jest sumą przyzwoitą i z pewnością nie będzie z nią wpadki. Ile na wesele, w przypadku przyjaciół i znajomych niespokrewnionych z parą młodą? Koperta z 600-złotową wkładką nie powinna być nietaktem. Niezwykłe prezenty dla gości weselnych:

Ile na wesele? Tyle, na ile nas stać...

Ostatnim czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę jest ponadczasowa zasada, żeby do koperty włożyć tyle, na ile nas stać. Zatem jest to kwestia indywidualna. Osoby bardziej majętne mogą sprezentować młodej parze grubą kopertę. Ci mniej majętni chudszą. Nowożeńcy nie powinni się obrazić. Bo przecież trzeba pamiętać, że zaprosili nas na wesele nie dla koperty, ale dobrego towarzystwa! Piszcie w komentarzach, ile Waszym zdaniem, powinno się dawać w kopercie młodej parze. A może lepiej wybrać prezent?