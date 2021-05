Ile na komunię? STAWKI 2021 od rod gości. Ile dać do koperty na Pierwszą Komunię Świętą? Ile się daje na komunię? 2.05.2021 SR

Ile do koperty na komunię? STAWKI 2021 od gości. Ile się daje na komunię? Ile dać na Pierwszą Komunię Świętą?- to wątpliwości, które w zbliżającym się okresie komunijnym pojawiają się coraz częściej. Mimo że to nie prezenty są tego dnia najważniejsze, rodzice, chrzestni i dziadkowie zastanawiają się - ile dać w kopercie na komunię? Ile daje się na komunię chrześniakowi? A ile na komunię od dziadków? A może zamiast pieniędzy na komunię wybrać symboliczny prezent? Sprawdźcie co na ten temat sądzą inni i ile dać na komunię 2021. A może chcecie zaskoczyć swoje pociechy przemyślanym prezentem? Podpowiadamy jaki prezent na komunię 2021 dla dziewczynki i dla chłopca.