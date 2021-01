Ile Łódź straciła w 2020 roku na epidemii koronawirusa? Czy miasto dostanie wsparcie z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych

Największy „ubytek” zanotowało MPK – wpływy z biletów były mniejsze o 71, 5 mln zł w stosunku do planów. Z tytułu podatku PIT do kasy miasta trafiło o 35,6 mln zł mniej, z najmu i dzierżawy o 24,7 mln zł, z podatku od nieruchomości o 10,2 mln zł, a za parkowanie o 7,3 mln zł mniej.

– Gdyby doliczyć do tego straty takich miejskich spółek, jak Aquapark czy Atlas Arena oraz muzeów i teatrów nieczynnych z powodu sanitarnych obostrzeń oraz wydatki na walkę z pandemią, ta kwota urosłaby do ok. 200 milionów złotych – wylicza Michał Fisiak, dyrektor departamentu finansów publicznych UMŁ. – Na same środki ochrony przed COVID wydaliśmy w 2020 roku przeszło 17 mln złotych.

W podobnej sytuacji jak Łódź znalazły się również inne miasta. Miał je uratować Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych.