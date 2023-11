Ile lat ma Maciej Kurzajewski, nowy partner Kasi Cichopek. Maciej Kurzajewski dziadkiem. Kurzajewski i Cichopek - ile lat ich dzieli? 13.11.

Maciej Kurzajewski wiek, Kurzajewski ile ma lat

Maciej Kurzajewski to znany telewidzom dziennikarz sportowy i prezenter w telewizji śniadaniowej. Szczególną popularność w ostatnim czasie przyniósł mu związek Kasią Cichopek, która z miłości do niego zostawiła męża. na pierwszy rzut oka widać, że dzieli ich spora różnica wieku. Ile lat ma Kurzajewski? W tym roku Maciej Kurzajewski skończył 50 lat. Kasia Cichopek natomiast w październiku obchodzić będzie 41 urodziny. Zatem prezentera i aktorkę dzieli 9 lat.

Kurzajewski dziadkiem

3 marca 2023 Maciej Kurzajewski pochwalił się na Instagramie, że został dziadkiem. A to oznacza, że jeśli dziennikarz poślubi Kasię Cichopek (co od pewnego czasu zapowiadają), to 41-letnia aktorka zostanie przybraną babcią.

Maciej Kurzajewski przez 24 lata był w związku małżeńskim z Pauliną Smaszcz. Mają dwójkę dzieci - 26-letniegoi Franciszka, który właśnie został ojcem oraz 17-letniego Juliana. 7 października 2022 potwierdził swój związek z aktorką i prezenterką Katarzyną Cichopek, która rozwiodła się z dotychczasowym mężem dla Kurzajewskiego.