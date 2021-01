Ile kawy dziennie można wypić? Ile kawy nie zaszkodzi organizmowi? Zobacz, czy i w jakich ilościach kawa szkodzi 26.01.21

Specjaliści uznali, że picie 3–5 filiżanek dziennie, czyli około 400-500 mg (w przypadku kobiet w ciąży – połowę mniej), to normalna ilość i nie powinna budzić niepokoju. Dawka śmiertelna kofeiny to 10 000 mg.

Eksperci Europejskiego Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w specjalnym raporcie stwierdzili, że pięć filiżanek espresso to maksimum, na jakie pozwolić sobie może zdrowa osoba. Przekroczenie tej granicy może się przyczyniać do chorób serca, podwyższać ciśnienie, wywoływać bezsenność, nerwowość, a nawet sprzyjać atakom paniki.

Ile kawy dziennie sprawdzili naukowcy z Karoliny

Nad ilością spożytej kawy zastanawiali się także naukowcy z Uniwersytetu w Karolinie Południowej. Przeprowadzili badania, którym poddano 44 tys. osób. W analizie uwzględniono m.in. wiek, picie kawy bez kofeiny lub z kofeiną, picie herbaty (która również zawiera kofeinę), aktywność fizyczną, wskaźnik masy ciała (BMI), picie alkoholu, palenie papierosów, występowanie cukrzycy i chorób sercowych.

Wyniki były zaskakujące. Kobiety i mężczyźni poniżej 55. roku życia, wypijający powyżej 28 filiżanek kawy tygodniowo (czyli 4 filiżanki dziennie) mieli o wyraźnie wyższą śmiertelność. Co więcej w przypadku kobiet ryzyko wzrosło do 113 %, a w przypadku mężczyzn do 56 %.