Ile do koperty na komunię? Ile dać na Pierwszą Komunię Świętą? STAWKI 2021 od rodziny i chrzestnych. Ile się daje na komunię? 27.04.2021 SR

Ile do koperty na komunię? Ile dać na Pierwszą Komunię Świętą? STAWKI 2021 od rodziny i chrzestnych. Ile się daje na komunię? - to wątpliwości, które w zbliżającym się okresie komunijnym pojawiają się coraz częściej. Mimo że to nie prezenty są tego dnia najważniejsze, rodzice, chrzestni i dziadkowie zastanawiają się - ile dać w kopercie na komunię? Ile daje się na komunię chrześniakowi? A ile na komunię od dziadków? A może zamiast pieniędzy na komunię wybrać symboliczny prezent? Sprawdźcie co na ten temat sądzą inni i ile dać na komunię 2021. A może chcecie zaskoczyć swoje pociechy przemyślanym prezentem? Podpowiadamy jaki prezent na komunię 2021 dla dziewczynki i dla chłopca.