Ile dać na komunię 2023? Ile pieniędzy na komunię od chrzestnych? Ile dają na komunię dziadkowie, wujkowie i inni goście 13.04.23

Ile pieniędzy daje chrzestny na komunię? To temat, nad którym zastanawiają się w maju rodzice chrzestni. Jeśli macie problem z uzyskaniem odpowiedzi na to pytanie, mamy kilka wskazówek, które być może pomogą Wam ustalić ile daje się na komunie chrześniakowi .

Wasz bratanek, siostrzenica czy wnuczek przyjmą w tym roku Pierwszą Komunię Świętą? Zastanawiacie się ile dać na komunię do koperty? Prezenty na Komunię Świętą to zwyczaj, który na przestrzeni lat uległ sporym zmianom.

Ile dać na komunię? Zdania co do sumy i prezentów z tej okazji są mocno podzielone. Jedni uważają, że kupowanie drogich podarunków czy dawanie dziecku z tej okazji dużych sum pieniędzy jest przesadzone. Wskazują tym samym, że przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej ma być przeżyciem duchowym, a nie materialnym. Inni jednak uznają, że prezenty są nieodłącznym elementem tego wydarzenia.

Przyjmując ten klucz, ile pieniędzy daje chrzestny na komunię? Niektórzy rodzice chrzestni wkładają do koperty 250 złotych, a niektórzy nawet 500 złotych i więcej.

Zwykło się uważać, że chrzestna i chrzestny powinni dać do koperty więcej niż pozostali goście. Równocześnie często przyjmuje się niepisaną zasadę, w myśli której na komunię daje się tyle, aby rodzinie dziecka zwrócił się koszt organizacji przyjęcia komunijnego. W zależności od wielkości miasta czy skali uroczystości ceny są różne, wynosząc zazwyczaj między 100 a 150 złotych.

Uważam, że 500 złotych to najwyższa kwota, którą dałbym chrześniakowi czy siostrzenicy na Komunię. To w końcu prezent dla 9-letniego dziecka, nie powinniśmy jako dorośli popadać w tym temacie w paranoję

Moim zdaniem chrzestny czy chrzestna powinni dać do koperty około tysiąca złotych

Ja jestem przeciwna dawaniu dzieciom na komunię kopert. Stawiam na symboliczny prezent - łańcuszek z zawieszką czy złote kolczyki.

Moim zdaniem prezenty na Komunię nie powinny być przesadnie kosztowne. Jako dorośli powinniśmy pamiętać, że dzieci tego dnia mają się cieszyć z przyjęcia komunii, a nie przyjmowania prezentów.

Bez względu na to, ile pieniędzy zdecydujecie się dać w kopercie na komunię, najważniejsze o czym należy pamiętać to fakt, że to nie prezenty są tego dnia najważniejsze.