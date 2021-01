II liga. Zdaniem trenera Pawła Kraski. Skandal w piłce ręcznej

Z poważnym problemem zderzył się Paweł Kraska, szkoleniowiec drugoligowych piłkarzy ręcznych Włókniarza Konstantynów Łódzki. Zgodnie z rozporządzeniem rządu z 12 grudnia, jego zespół stracił dostęp do obiektów sportowych, a co za tym idzie możliwości trenowania i rozgrywania ligowych spotkań.

Dlaczego? Współzawodnictwo sportowe mogą prowadzić jedynie drużyny zawodowe lub zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, a drugoligowe zespoły zostały zakwalifikowane do amatorskich, rekreacyjnych rozgrywek.

- Pytaliśmy o sprawę w ministerstwie i sanepidzie, ale wszędzie usłyszeliśmy, że nie kwalifikujemy się do zawodowego sportu - mówi trener Kraska. - W związku z tym klub wysłał pismo do Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej z prośbą o przełożenie wszystkich zawodów rundy rewanżowej w tej klasie rozgrywkowej. Jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się jednak, że w drugiej lidze rozegrano ligowe mecze. Teraz nie wiem, co mam powiedzieć zawodnikom. Oni muszą siedzieć w domu, nie mogą realizować swojej sportowej pasji, a inni trenują i walczą w najlepsze o ligowe punkty. Kiedy zadzwoniłem do związku i pytałem o taki stan rzeczy, nie otrzymałem sensowej odpowiedzi. Z tego powodu noszę się z zamiarem zgłoszenia sprawy do prokuratury, bowiem są łamane covidowe przepisy i polskie prawo. Nie ukrywam, że jestem oburzony nierównym traktowaniem i dyskryminacją drużyn. Wydaje się, że jest to sprawa dla Rzecznika Praw Obywatelskich.