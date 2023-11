Iga Świątek w bikini! Takie roznegliżowane zdjęcia to rzadkość. Pierwsza rakieta świata urlopuje 12.11.2023

Krótkie wakacje Igi Światek

Pierwsza rakieta świata

Pochodząca z Raszyna 21-letnia Iga Świątek niejednokrotnie udowadniała, że rzeczy niemożliwe nie istnieją. Podczas sobotniego US Open w Nowym Jorku do rywalizacji stanęła z Tunezyjką Ons Jabeur. To było już piąte spotkanie tenisistek. Wcześniej Iga pokonała ją w 2019 roku w Waszyngtonie i w obecnym sezonie w Rzymie. Tunezyjka z kolei wygrywała w 2021 roku w Wimbledonie i Cincinnati. Tym razem Iga również nie dała za wygraną i pokonała Ons 6:2, 7:6 (7-5), zdobywając trzeci wielkoszlemowy tytuł!

Wcześniej Polka triumfowała we French Open - w 2020 i 2022 roku. US Open to siódmy turniej, który Iga wygrała w tym roku! Polka poprzednio wygrała mistrzostwa w Katarze, a następnie zwyciężyła w imprezach rangi WTA w Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i Paryżu. Podczas sobotniej rywalizacji Polka niewątpliwie mogła liczyć na wielkie wsparcie ze strony kibiców, za co podziękowała im chwilę po wygranym turnieju.