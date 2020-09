Te rasy psów mogą mieszkać w bloku

Pies do bloku: czy to w ogóle możliwe, żeby pies mieszkał na małym metrażu, nie miał swojego podwórka i świetnie się przy tym czuł? Jak najbardziej! Jakie psy nadają się do bloku? Nie wszystkie rasy psów nadają się do mieszkania w bloku. Każda rasa psa, to inny charakter, pred...