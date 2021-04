Idealne pośladki Natalii Siwiec. ZDJĘCIA w bikini hipnotyzują. Nie można się napatrzeć 27.04.21

Natalia Siwiec - seksowne zdjęcia

Teraz aktorka poleciała do Puerto Escondido, gdzie pozbyła się luksusów i wyidealizowanego ciała - podaje pomponik. Na jednym ze zdjęć opublikowanym znad słonecznego Oceanu Spokojnego, Natalia siedzi na brzegu kamiennego basenu. Nie byłoby nic niezwykłego w fotografii, gdyby nie szczegół jakim są delikatne wałeczki ze skóry widoczne na brzuchu aktorki.

Warunki do wypoczynku są one zdecydowanie mniej luksusowe od tych, które miała na Tulum. Bardzo możliwe, że nieco „normalniejsza” rzeczywistość skłoniła celebrytkę do pokazania, że nie wszystko musi być idealne – nawet jej ciało – by było piękne.