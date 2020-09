I liga. Radomiak - Widzew 4:1. W Widzewie nic się nie zmienia

Nieudana inauguracja

To miał być mecz, który przekona wszystkich, że w Widzewie wyciągnęli wnioski z poprzedniego sezonu i odnaleźli właściwą ścieżkę sportową. Niestety, inauguracja pierwszoligowego sezonu pokazała, że tak się nie stało. Ponoć działacze, tak przynajmniej przekonywali, wykorzystali lato na przeprowadzenie gruntownych zmian w klubie, ale można odnieść wrażenie, że były one jedynie pozorowane, bo nadal gra drużyny to dla fanów olbrzymie rozczarowanie, a boiskowa postawa zespołu zmusza do smutnej refleksji, że w klubie z al. Piłsudskiego nic się nie zmieniło. Piłkarze nadal dobrze zarabiają, a swoje obowiązki na murawie wykonują marnie, by nie powiedzieć poniżej krytyki.

Taki właśnie w chwili obecnej jest Widzew, co bez wątpienia ponownie irytuje sympatyków czterokrotnego mistrza Polski.