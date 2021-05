I jak Wam się podoba? Joanna Koroniewska i jej wszystkie bikini. W którym podoba Wam się najbardziej? ZDJĘCIA 1.05.2021

Joanna Koroniewska wypoczywa z rodziną na Wyspach Kanaryjskich. Piękna aktorka opublikowała zdjęcie w bardzo skąpym białym kostiumie kąpielowym wraz z opisem, w którym Koroniewska porusza m.in. kwestię wyglądu: "No takiego zdjęcia w kostiumie to ja jeszcze nie miałam! Sami wiecie, że dość realnie podchodzę zarówno do swoich rozmiarów jak i wieku, ale muszę się za to zdjęcie poklepać po ramieniu. No wszystko się tu zgadza! Przynajmniej dla mnie. Na szczęście gusta są różne! Czy to słońce, czy kostium a może jednak dobre oko fotografa? Jak myślicie kto robił to zdjęcie? Maciej Dowbor czy może jakiś okoliczny surfer?"Joanna w iście wakacyjnym wydaniu z miejsca podbiła serca użytkowników sieci.ZOBACZ ZDJĘCIA