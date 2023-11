Honorowa salwa i zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. W Łodzi przed Katedrą wybrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego" WIDEO

Na placu zgromadzili się przedstawiciele wszystkich służb mundurowych, władze miasta i województwa, politycy, posłowie i senatorowie oraz miejscy radni. W uroczystościach wzięli również udział duchowni kościołów chrześcijańskich i związków wyznaniowych. Towarzyszyli im przedstawiciele łódzkich uczelni wyższych oraz uczniowie szkoły podstawowej nr 164 w Łodzi. Byli harcerze oraz weterani i przedstawiciele środowisk kombatanckich i stowarzyszeń. Nie zabrakło zwykłych łodzian, którzy przyszli na plac celebrować 105 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Na uroczystości stawiły się również orkiestra Górnicza kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie oraz Stowarzyszenie Śpiewacze Harmonia.

W tym roku to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przekazali symboliczne znicze zapalone ogniem z Kostiuhnówki na Wołyniu (miejsca, gdzie w bojach rodziła się nasza niepodległość), dokąd każdego roku jeżdżą łódzcy harcerze ZHP i uczniowie. Droga ognia przypomina drogę Legionów Polskich do wolnej Polski z pól bitewnych daleko stąd do polskich miast i wsi. Ogień trafia na centralne obchody Święta Niepodległości w Warszawie, gdzie na jednej z płyt grobu Nieznanego Żołnierza wypisana jest nazwa kostiuhnowskiego pola bitewnego. Tradycja przywożenia ognia do Łodzi ma już 22 lata. W sobotę 11 listopada przekazali go przedstawicielom władzy państwowej, samorządowej i kościelnej.