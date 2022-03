Honorata Skarbek niczym Kleopatra. Tak wygląda w koronkowym kostiumie w nowym teledysku 20.03.2022

Honorata Skarbek wydała swój nowy singiel pt. „Recepta".HONORATA SKARBEK NA ZMYSŁOWYCH ZDJĘCIACHCały teledysk zrealizowany jest w czarnobiałym odcieniu. W klipie wokalistka pojawia się na różnorodnych ujęciach. Widzowie, a zarazem słuchacze mają okazję poznać jej dwa oblicza to nieco bardziej intymne, kruche, które ciężko jest dostrzec w blasku fleszy oraz to pełne błysku, naznaczone przez działalność w showbiznesie i na muzycznej scenie - podaje rmf.fm. Na sobie ma zapierającą dech w piersiach stylizację, która co jakiś czas przewija się na Instagramie. Internauci mogą śledzić jej codzienność w mediach społecznościowych, a fanów i wielbicieli urody artystki nie brakuje. Jej wirtualną galerię zdjęć obserwuje 380 tysięcy użytkowników i wydaje się, że liczba ta stale rośnie. Ostatnie zdjęcia, które opublikowała na profilu są całkowicie poświęcone najnowszej piosence. Ta zbiera masę pochlebnych opinii. Podobnie jest w przypadku kreacji, która rozpala zmysły i podkreśla wdzięki piosenkarki. Honorata Skarbek na klipie odważnie zrzuca dodatki, aż na końcu pozuje w spiętych włosach, bez makijażu i w samym kostiumie, którego koronka delikatnie zasłania jej nagie ciało. Fani szaleją z zachwytu, a wokalistkę porównują do królowej hellenistycznego Egiptu Kleopatry.ZOBACZ SEKSOWNE ZDJĘCIA HONORATY SKARBEK - KLIKNIJ DALEJ