Hokej na trawie. To napawa dumą. Grad powołań dla brzezinianek

W premierowym meczu wiosn zagra w Łozinie z UKS Orient II. Wielka majówka to czas na zgrupowania kadr narodowych. W Siemianowicach majówkę spędzą seniorki i zawodniczki do lat 23. Wśród powołanych są zawodniczki KS Hokej Start Brzeziny: Anna Gabara, Dżesika Mazur i Paula Sławińska

Reprezentacja do lat 18 trenuje w Gnieźnie. W gronie 17 powołanych zawodniczek są brzezinianki: Oliwia Kucharska, Anastazja Szot, Natalia Jastrzębska, Zuzanna Rubacha i Julita Grzelak.Reprezentacja U 16 w 20osobowym składzie trenuje w Wałczu. Są tam cztery brzezinianki: Oliwia Krychniak, Helena Benka, Justyna Ferdzyn, Malwina Górecka.

Reprezentacja Polski w hokeju na trawie kobiet zagra w sierpniu trzy mecze sparingowe z Franuzkami. Wszystkie spotkania odbędą się w Wałczu.Będzie to kulminacyjny moment przygotowań białoczerwonych do mistrzostw Europy w Pradze.

Reprezentacja Francji zajmuje w światowym rankingu 28. pozycję, czyli plasuje się cztery „oczka” niżej Polki.