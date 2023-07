H. Skrzydlewska Orzeł - Arged Malesa Ostrów. Czy łodzianie znów zainkasują komplet punktów?

Przypomnijmy, że początkowo starcie H. Skrzydlewska Orła z Arged Malesą Ostrów miało się odbyć jeszcze w czerwcu. Zostało jednak przełożone w związku z tym, że Fin Timo Lahti startował w indywidualnych mistrzostwach Europy.

W tym sezonie Orzeł rywalizował już w Ostrowie Wielkopolskim. Miało to miejsce w maju. Losy tamtego meczu mogły potoczyć się różnie, ostatecznie jednak to zawodnicy prowadzeni przez trenera Marka Cieślaka zwyciężyli 26:21. To nie pomyłka, rozegrano bowiem zaledwie osiem biegów. Rzecz jasna, na przeszkodzie stanęły wtedy trudne warunki atmosferyczne, padał intensywny deszcz.