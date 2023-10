Grzybobranie 2023. Kończy się grzybowy sezon w łódzkich lasach. Gdzie jeszcze pójść na grzyby?

Grzyby jeszcze rosną w łódzkich lasach, ale...

Ostatni wysyp był na początku września.

- Mąż - grzybiarz wyruszył w Świętokrzyskie. Szedł tylko głównym duktem i zbierał grzyby rosnące po obu jego stronach. W las już nie wchodził, zabrakło mu wiader. A potem suszyliśmy podgrzybki i prawdziwki na trzech suszarkach, nie nadążałam grzybów gotować - wspomina łodzianka.

Jest jeszcze nadzieja, że po zapowiadanym ociepleniu, które ma przyjść po weekendzie 21 i 22 października, będzie po co pójść w las pomiędzy 25 października a 5 listopada. Ale będzie to najprawdopodobniej ostatnie grzybobranie.

Jesienna pora w łódzkich lasach obfituje w podgrzybki, prawdziwki, maślaki zwyczajne, sitarze i pstre, koźlarze w tym babki, kanie, gąski. Można ich nazbierać w kompleksach w okolicach Aleksandrowa Łódzkiego, Andrzejowa, Łasku, Tuszyna, Lutomierska, Grotniki, Sokolnik. Na grzyby można wybrać się także do lasów w rejonie Wojsławic, Zduńskiej Woli, Sieradza, Inowłodza, Złoczewa, Dobronia, Zarzęcina, Parzęczewa, Zalewu Sulejowskiego i Jeziorska.

