Groźny wypadek u zbiegu ul. Uniwersyteckiej i ul. Narutowicza w Łodzi. Samochód na dachu. Kierowca w szpitalu ZDJĘCIA

Do wypadku doszło ok. godz. 9.20. Na miejsce wezwano 3 zastępy straży pożarnej. Ratownicy oswobodzili rannego 48-latka, zaopiekowali się nim (m.in. założono mu kołnierz ortopedyczny) do przyjazdu karetki. Z urazem kręgosłupa pacjent trafił do szpitala.

Osobom jadącym fiatem nic się nie stało. Jak poinformowała Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, obaj kierowcy byli trzeźwi. Dochodzenie w sprawie wypadku prowadzi WRD KMP w Łodzi.