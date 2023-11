Grot Budowlani Łódź wygrali za trzy punkty. Kibice siatkarek byli dumni Zobaczcie ZDJĘCIA

Łodzianki dość pewnie wygrały pierwszego seta Druga partia była znacznie bardziej wyrównana, ale znów górą były podopieczne trenera Macieja Biernata. Także w trzeciej odsłonie była walka, jednak i tym razem ostatnie słowo należało do zawodniczek Grot Budowlanych.

Grot Budowlani to aktualnie czwarta siła Tauron Ligi. Aktualnie łodzianki mogą pochwalić się bilansem sześciu zwycięstw w ekstraklasie i dwóch porażek. Teraz łodzianki tracą tylko punkt do PGE RYSICE Rzeszów i trzy do BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, które to drużyny też mają na koncie osiem spotkań.

Radomianki mają na swoim koncie trzy zwycięstwa.