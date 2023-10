Gospodarka odpadami, tania energia i mieszkania, czyli konferencja w Łodzi o przyszłości polskich gmin

Poniedziałkowa konferencja (9 października) była adresowana do samorządowców, polityków ale także ekspertów i przedsiębiorców, którzy mogą aktywnie wspierać poszczególne dziedziny wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców w całym kraju. Spotkanie miało charakter podsumowujący dokonania, które miały miejsce w Kancelarii Rady Ministrów, ale było też poświęcone temu co czeka nas w przyszłości i co samorządowcy w kolejnych latach mogą usprawnić. Minister Włodzimierz Tomaszewski powiedział o najważniejszych kwestiach, które przez ostatni rok zdarzyło mu się prowadzić w czasie prac w Radzie Ministrów.

Głównym tematem wystąpienia były inwestycje i ich finansowanie, które wymaga zaangażowania lokalnych samorządów. Co jest szczególnie ważne gdy samorządy podejmą się inwestycji w budownictwo mieszkaniowe i energetykę związaną z oszczędzaniem energii i wykorzystaniem alternatywnych źródeł zasilania. Jednym z planowanych usprawnień jest rządowa subwencja inwestycyjna.