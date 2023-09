Gorąca Kiełbasiarnia 10 lat po Kuchennych Rewolucjach. Tak się robi biznes po wizycie Magdy Gessler

W Imperium Smaku początkujący biznesmen serwował gościom dania kuchnii polskiej - bigos, schabowe i fasolkę po bretoński. Mimo jego starań, klientów nie było wielu. Po trzech latach pan Mateusz postanowił zgłosić się do programu. Przeszedł casting i we wrześniu 2013 roku ekipa filmowców pojawiła się na Bałutach.

- Zaczynałem od pracy na tzw. zmywaku, później awansowałem na "wydawkę". Następnie przeniosłem się do restauracji z kebabem - wspomina z uśmiechem 37-latek. A w 2010 roku postanowiłem wynająć lokal pod własną gastronomię. Tak powstało Imprium Smaku.

- Średnio w tygodniu wydajemy 300 porcji. Największy ruch panuje w weekendy, zwłaszcza w niedzielę - mówi pan Mateusz. - Do tego przez 5 dni w tygodniu prowadzę delikatesy i non stop sklep internetowy. Jest sporo pracy...

Jak przyznaje właściciel Kiełbasiarni, podczas wizyty Magdy Gessler, nie było łatwo - trzeba było zarwać niejedną noc, żeby wyszorować podłogę w kuchni, pomalować nogi od stolików i zadbać o zaopatrzenie na finałową kolację. Pan Mateusz wykazał się dużą pokorą i brał na serio każdą wskazówkę temperamentnej restauratorki. Co więcej wcielał je w życie. Nigdy się nie sprzeciwiał. Opłacało się. Potrawy, które 10 lat wprowadziła Magda Gessler, do tej pory serwowane są w Kiełbasiarni. Zmieniła się za to - z powodu inflancji - ich cena. Kiełbasa biała od Wieśka i Solianka 10 lat temu kosztowały 8 złotych, dziś 22 złotych.