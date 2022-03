Gala KSW 70 w maju. W Atlas Arenie będzie walczył Mariusz Pudzianowski

W Atlas Arenie odbędzie się jubileuszowa gala z numerem 70. Gwiazdą będzie Mariusz Pudzianowski, który przed łódzką publicznością wystąpi już po raz siódmy. Pudzian ma za sobą cztery zwycięskie walki, a w zawodowej karierze zanotował ich łącznie szesnaście. Doznał również siedmiu porażek. Jego rywal nie jest jeszcze publicznie znany.

- Będzie to na pewno dobry rywal. Jak już wszystko będzie zapięte, to będzie naprawdę rzeźnia! Mogę obiecać. Nie skończy się to na pierwszej rundzie. Jest to zawodnik naprawdę bardzo dobry. Idziemy do przodu - podkreślił Mariusz Pudzianowski. - Już prawie 13 lat tutaj jestem, więc zadomowiłem się. To miała być przygoda na rok, dwa, a tu już 13 lat. Końca nie widać (śmiech). Robię, bawię się tym, codziennie systematycznie trenuję, tak jak za czasów "żelastwa". Pomału i do przodu.