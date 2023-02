Futsal. Dzisiaj bardzo ważne spotkanie drużyny Widzewa w Bochni

Widzewiacy zajmują bowiem dziewiąte miejsce w tabeli, natomiast zespół z Bochni jest ósmy. A warto pamiętać, iż właśnie ta lokata gwarantuje prawo gry w fazie play-off. Różnica między nimi wynosi trzy punkty.

Drużyna prowadzona przez grającego trenera Marcina Stanisławskiego powalczy w Bochni o przełamanie fatalnej serii czterech ligowych porażek. Całe szczęście, iż słabsza dyspozycja widzewiaków w ostatnim czasie nie ma zbyt wielkiego przełożenia na ich sytuację w tabeli

- Da się zauważyć, że w ostatnim czasie tworzymy mniej sytuacji bramkowych. To po części efekt tego, że cały czas szukamy optymalnego zestawienia czwórek z jak najlepszym wykorzystaniem Marlona i Freda. Na to po prostu potrzeba czasu, tego nie da się zwyczajnie przeskoczyć. Absolutnie nie szukamy wymówek i tłumaczeń – po prostu musimy się wziąć w garść, bo sytuacja w tabeli jest bardzo wyrównana i nawet zespoły z dolnej części stawki pozostają w grze o awans do play-off – mówi Dariusz Słowiński, kapitan Widzewa, cytowany przez klubowy portal.