Futbol kobiet. Półfinał Pucharu Polski. Dobre losowanie TME UKS SMS

Fortuna uśmiechnęła się do drużyny TME UKS SMS. Na tym etapie rozgrywek łodzianki zmierzą się z pierwszoligowym zespołem UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna z powiatu nowosądeckiego. Gospodyniami meczów 1/2 finału Pucharu Polski jest drużyna występujące w niższej klasie rozgrywkowej.

Drugą parę tworzą GKS Górnik Łęczna i KKS Czarni Sosnowiec.

- Tym razem nie mam prawa powiedzieć złego słowa na wyniki losowania - mówi Janusz Matusiak, prezes łódzkiego klubu. - W poprzednich dwóch latach na tym etapie rozgrywek wpadaliśmy naCzarne Sosnowiec i kończyliśmy przygodę z Pucharem Polski. Do trzech razy sztuka i tym razem trafiliśmy idealnie i z ciekawością będziemy się przyglądać rywalizacji w drugiej parze. A jest ona doprawdy niezwykle silna, to prawdziwy top piłkarstwa kobiecego w Polsce. Górnik Łęczna grał w tym roku w Lidze Mistrzów i dopiero słynne francuskie PSG wyeliminowało go z rozgrywek. Czarne Sosnowiec są liderkami ekstraligi i marzą o mistrzowskim tytule.