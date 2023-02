Futbol kobiet. Janusz Matusiak, prezes UKS SMS: Trzeba obronić mistrzowski tytuł

Po rundzie jesiennej, SMS ma trzy punkty straty do prowadzącego GKS Katowice i dwa do Górnika Łęczna... Jak widać strata nie jest wielka i trzeba robić wszystko, aby ją odrobić. Nie wolno jednak zapominać, że jesienią przegraliśmy z tymi zespołami, odpowiednio 0:3 i 2:5 i to były to jedyne porażki TME SMS. Pozostałe spotkania nasz zespół wygrał. Rewanże odbędą się pod koniec rozgrywek - 6 maja i 28 maja (ostatnia kolejka) na stadionie ŁKS (Widzew gra wtedy mecze w Łodzi). Niewykluczone, że właśnie te pojedynki zdecydują one o podziale medali.

Jakie zatem teraz stawia pan cele przed zespołem?

Obrona tytułu mistrza kraju, Łódź obchodzi 600-lecie istnienia i byłoby to wspaniałe uczczenie tego jubileuszu. Marzy się nam także dotarcie do finału Pucharu Polski.

Co jesienią szwankowało w waszej drużynie?

Jesienią słabością drużyny była przede wszystkim gra w defensywie i to całej drużyny. Podczas zimowych przygotowań sztab szkoleniowy, na czele z trenerem Markiem Chojnackim, poświęcił temu elementowi gry dużo uwagi. Z tego powodu wzmocniliśmy obronę. Klub pozyskał amerykańską środkową obrończynię Gabriellę Cuevas, do końca zeszłego roku kapitan zespołu mistrza Finlandii - Kuopion Palloseura (w Finlandii obowiązuje system rozgrywek wiosna - jesień), który w sierpniu wygrał rozgrywany w Łodzi turniej eliminacyjny Ligi Mistrzów.

Kto jeszcze wzmocnił zespół?

Do drużyny powróciła Katarzyna Konat, podstawowa obrończyni naszej drużyny w poprzednich sezonach. W lipcu, mimo nalegań z naszej strony, w kontekście eliminacji Ligi Mistrzów, opuściła jednak Łódź i do końca listopada występowała w zespole Serie A - Pomigliano.

Dlaczego nie będzie nadal grała we włoskiej ekstraklasie?

Odniosła wówczas kontuzję. Włosi nie zapewniali jej odpowiedniej opieki medycznej i dlatego zdecydowała się na powrót do Łodzi, aby leczyć się w Orto Med Sport. A klinika doktora Bartłomieja Kacprzaka jest sponsorem medycznym naszej drużyny. I tak nastąpił ten niespodziewany powrót.