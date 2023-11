Futbol kobiet. Imieninowy prezent dla prezesa Janusza Matusiaka

Okazuje się, że na tym etapie los uśmiechnął się do drużyny UKS SMS. Łodzianki broniące trofeum nie będą musiały rywalizować.

- Mieliśmy w sobotę walczyć w Rybniku z tamtejszym zespołem ROW - mówi Janusz Matusiak, prezes klubu z ul. Milionowej. - Dostałem jednak pismo od działaczy śląskiego klubu, że ich drugoligowa drużyna nie przystąpi do tego spotkania i oddaje pucharowy mecz walkowerem. A to oznacza, że nasz zespół już przeszedł do kolejnej rundy tych rozgrywek, bez konieczności rywalizacji na boisku.