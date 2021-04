Futbol kobiet. Ekstraliga. Drużyna TME UKS SMS zmierzy się z Rolnikiem

W niedzielę podopieczne trenera Marka Chojnackiego czeka trzeci w ciągu tygodnia mecz o stawkę.

- To sporo, jak dla naszego młodego zespołu - mówi Janusz Matusiak, prezes łódzkiego klubu. - W poprzednią sobotę graliśmy ligowy mecz w Szczecinie z Olimpią, w środę pucharowy pojedynek z GKS Katowice, a teraz zespół czeka potyczka w ekstralidze z Rolnikiem Biedrzychowice. Początek spotkania o godz. 12. Jak widać, intensywność rywalizacji jest duża i można przypuszczać, że nasz szkoleniowiec da chwilę wytchnienia wielu kluczowym zawodniczkom. Nasz najbliższy rywal to outsider krajowych rozgrywek (tylko dwa zdobyte punkty w tym sezonie) i zapewne to doskonała okazja do dania szansy gry dublerkom.