Francuska Bajadera Czeladź po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler MENU, CENY, OPINIE

CZELADŹ LAWENDOWY DOM PRZED WIZYTĄ MAGDY GESSLER

Właścicielami restauracji Lawendowy Dom w Czeladzi są Małgosia i Marcin. Marcin jest doświadczonym kucharzem. Przez 9 lat pracował na tym stanowisku w dużych, renomowanych hotelach. Decyzja o nazwie restauracji zapadła spontanicznie. Małgosia do nazwy dopasowała wystrój: białe kredensy i białe stoły na tle lawendowych ścian. Trudno było jednak małżeństwu zdecydować się na charakterystyczne menu lokalu. Nie mieli pomysłu, nie wiedzieli, co wprowadzić do menu.

KUCHENNE REWOLUCJE W CZELADZI PRZED KUCHENNYMI REWOLUCJAMI

KUCHENNE REWOLUCJE W CZELADZI: FRANCUSKA BAJADERA ZAMIAST LAWENDOWEGO DOMU

FRANCUSKA BAJADERA, MAGDA GESSLER I ZMIANY

Już w pierwszym odcinku gorący temperament Magdy Gessler dał o sobie znać.

- Do roboty- wykrzykiwała we Francuskiej bajaderze znana restauratorka podczas kręcenia programu. -Co to ma być? -pytała i wskazywała przedmioty znajdujące się we wnętrzu lokalu. Było gorąco! Ale złość, nerwy i łzy przyniosły pozytywne zmiany. zresztą sami oceńcie.