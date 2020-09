Finanse artystów. Maryla Rodowicz jest często pod kreską

Pandemia przeszkadza

A to miało bezpośrednie przełożenie na stan finansów naszych, nie tylko największych, gwiazd.

Maryla Rodowicz, królowa polskiej piosenki, narzeka na zarobki. Okazuje się, że odejście męża i szalejący COVID-19 są mocno odczuwalne w jej portfelu. Na początku roku narzekała na niską emeryturę. Piosenkarka dostaje co miesiąc 1600 złotych. Do niedawna nie stanowiło to kłopotu, bo Rodowicz zarabiała na koncertowaniu. Teraz jednak sytuacja się zmieniła.