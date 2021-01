Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy inny niż zwykle - tylko jeden sztab, mniej wolontariuszy

W brzezińskich sklepach pojawiły się puszki, do których klienci mogą wrzucać datki na WOŚP. Sztabowe skarbonki można spotkać w: kwiaciarni „NOVA FLORA” (ul. Kościuszki 66), kwiaciarni „JUKA” (ul. Kościuszki 44), sklepie „PROMYK” (ul. Staszica 9a), sklepie zoologicznym „KAMELEON” (ul. Traugutta 9), sklepie obuwniczym (ul. Traugutta 4), sklepie zoologicznym (ul. Lasockich 2/10 w rynku), sklepie papierniczym „R.A.J.” (ul. Lasockich 2/10 w rynku), zakładzie fryzjerskim (ul. Reformacka 14), sklepie „PLANETA DZIECI” (ul. Przedwiośnie 2G), kawiarni „SZWALNIA CAFE” (Pl. Jana Pawła II 14), salonie „BARBERSHOP” (ul. św. Anny 15), sklepie „PRESTIGE” (ul. Lasockich 36), sklepie malarskim „Wiśniewski Jan” (ul. Lasockich 29) oraz w Koluszkach w salonie „WYCZESANI” (ul. 11 listopada 44B). Puszki pozostaną tam do niedzieli, 31 stycznia.

Kolejną opcją wsparcia Orkiestry są tzw. eSkarbonki. To wirtualne puszki, do których można kwestować bez ograniczeń i nie wychodząc z domu. ESkarbonkę może założyć każdy. Wystarczy zarejestrować się na platformie iwolontariusz.wosp.org.pl. Następnie indywidualny link do eSkarbonki można udostępniać w mediach społecznościowych, wysyłać e-mailem, umieścić na stronie internetowej lub prowadzonym przez siebie blogu. Klikając link, zainteresowane osoby zostają przekierowane do wirtualnej puszki danego wolontariusza i mogą wpłacić do niej pieniądze przez różne formy elektronicznej płatności.

Nieodłącznym elementem każdego finału WOŚP są licytacje. Tym razem prowadzone są one przez internet. Na stronie facebookowej Muzeum Regionalnego już trwa licytacja atrakcyjnych fantów. Potrwa do 31 stycznia, a ostateczne rozstrzygnięcia odbędą się podczas specjalnej transmisji online.

Hasłem przewodnim zbiórki jest „Finał z głową”. Tym razem fundacja skupia się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W 2021 roku Fundacja WOŚP ma zamiar zebrać pieniądze na zakup takich sprzętów jak m.in. zestawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, egzoskopy, lasery diodowe, nawigacje optyczne otolaryngologiczne, koblatory do operacji migdałków, aparaty USG i RTG, kardiomonitory, lampy czołowe, lampy operacyjne i polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego.