Finał Miss Polonia Województwa Łódzkiego w reżimie sanitarnym. Przedstawiamy kandydatki

– Ze wszystkich zgłoszeń wybraliśmy ok. 30 dziewcząt, z którymi odbywaliśmy już indywidualne spotkania. Z nich wyłoniliśmy grupę 18 finalistek - mówi Jagoda Włodarczyk, dyrektor biura Miss Polonia.

Maseczki, dezynfekcja rąk, utrzymywanie odstępów – obowiązkowe. I tak będzie też za kulisami finałowej gali, na której tylko na scenie kandydatki wystąpią bez maseczek, bo nawet publiczność będzie musiała je mieć na twarzach. Teatr Wielki wybrano na to wydarzenie nieprzypadkowo – numerowane miejsca umożliwiają wskazanie konkretnych foteli każdemu z widzów, a co drugi ma pozostać wolny. Z 1060 miejsc na widowni zajętych ma być tylko nieco ponad 500. Wszystkim przybyłym na galę zostanie zmierzona temperatura i, każdy będzie musiał zdezynfekować dłonie. Widzowie są też zobowiązani do wypełnienia i złożenia „covidowej” ankiety z pytaniami nt. stanu zdrowia, w której podać trzeba też imię, nazwisko i numer telefonu.

W jury konkursu zasiądzie kilka byłych Miss Polonia, w tym Milena Sadowska (2018, wystąpi też na scenie, śpiewając z Natalią Zastępą), Agata Biernat (2017), Barbara Tatara (2007), Karina Wojciechowska (1991). W towarzystwie Michała Hładkiego w roli współprowadzącej galę zadebiutuje łodzianka Karolina Bielawska, Miss Polonia 2019.