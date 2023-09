Film łódzkiego kierowcy hitem Internetu! Bohater tego wideo sprawił, że kobieta zdążyła na autobus

Jeden z kierowców jadący ulicą Niciarnianą w Łodzi został przez internautów okrzyknięty bohaterem. Nagranie, które trafiło do sieci ma już prawie 800 tysięcy wyświetleń!

Kierowca z Łodzi pomógł kobiecie zdążyć na autobus

Zrezygnowana kobieta odpuszcza pogoń za pojazdem. Wtedy dzieje się coś, co podbiło serca internautów. Kierowca jadący za aatobusem zatrzymał się, opuścił szybę i zaoferował swoją pomoc.

Jeden z kierowców jadąc za autobusem MPK nagrał bardzo ciekawe zdarzenie, w którym odegrał główną rolę. Na wysokości przystanku Niciarnianej i Piłsudskiego do autobusu MPK podbiegła kobieta. Niestety drzwi zostały zamknięte tuż przed nosem spieszącej się pieszej. Pomimo prób wciśnięcia przycisku do otwarcia drzwi autobus powoli odjechał z przystanku.

- Pani wsiada, zaraz go dogonimy - powiedział kierowca samochodu osobowego jadącego tuż za pojazdem MPK.

Kobieta dziękuje za pomoc i wsiada do auta. Kierowca rusza za autobusem, aby pomóc spóźnionej pasażerce dostać się do pojazdu komunikacji miejskej. Wyprzedzają MPK i kobieta szczęśliwie wysiada na kolejnym przystanku. Dziękuje swojemu wybawcy i po czym problemu wsiada do autobusu.

Pod postem zaroiło się od pochlebnych komentarzy w stronę kierowcy, który ruszył na pomoc kobiecie. Wielu z internautów nazwało jego wyczyn bohaterskim. W jednym z komentarzy mogliśmy przeczytać, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Brawo dla tego pana! ZOBACZ WIDEO, KTÓRE STAŁO SIĘ JUŻ HITEM - KLIKNIJ TUTAJ