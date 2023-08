Festiwal śniadań w Łodzi. W najbliższą niedzielę w Łodzi będzie można zjeść śniadanie na słodko lub na ostro WIDEO

Śniadania festiwalowe będą dostępne tylko w niedzielę 20 sierpnia, a cenę każdego zestawu wyceniono na 29 zł. Warto pamiętać, że śniadania zostały przygotowane specjalnie na tegoroczny festiwal i na co dzień ich nie zjemy. Festiwal cieszy się swoimi prawami i tego dnia śniadania będą serwowane nie tylko po otwarciu lokalu. Aż siedem festiwalowych restauracji będzie je serwować co najmniej do godz. 19. W dwóch zjemy je do godz. 22.

W niedzielę 20 sierpnia w dwudziestu łódzkich lokalach gastronomicznych usytuowanych przy ulicy Piotrkowskiej odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Śniadań, które jest organizowane przez portal kulinarny Jemy w Łodzi i Łódzkie Centrum Wydarzeń. Tego dnia specjalnie przygotowane śniadanie (w zależności od lokalu) będzie można zjeść od godziny 8 aż do godz. 22. Tak więc na festiwalowe przysmaki zdążą nawet łodzianie, którzy lubią w niedzielę do późna odespać ciężki tydzień lub sobotnią imprezę.

Oto adresy festiwalowych lokali wraz z przygotowanym przez nie menu:

Breadnia, ul. Piotrkowska 86: Śniadanie Azjatyckie: tajska grzanka, chashu wolno pieczone w glazurze, tajski ryż, mleczko kokosowe, tajska bazylia, mango z ognia, liczi, rzepa marynowana, ogórek, kolendra, trawa cytrynowa, liście kafiru. Serwowane w godz. 9-16

Centralna Gastromachina, ul. Piotrkowska 93: Burger śniadaniowy w pankejkach z wołowiną, boczkiem, jajem sadzonym i warzywami. Serwowane w godz. 10-12

Colour Cafe, ul. Piotrkowska 132: Jajka sadzone z pesto: chrupiące dwie kromki chleba, pesto , jajka sadzone, świeże pomidorki koktajlowe, starta mozzarella, świeża bazylia, sałatka z roszponki, ogórki, pomidorki, pestki słonecznika i domowy winegret. Serwowane w godz. 9-13.30

Companeros, ul. Roosevelta 10: Huevos Rancheros Con Salsa Verde: jajka sadzone podane na tostadzie (chrupiąca kukurydziana tortilla), zielona salsa na bazie zielonych pomidorów, papryki, kolendry i jalapeño, guacamole, chorizo, smażona czarna fasola, piklowana cebula, Pico de gallo, kolendra; dostępna wersja wegetariańska z kozim serem. W godz. 9-22

Drukarnia Skład Wina & Chleba, ul. Piotrkowska 138/140 (OFF Piotrkowska): Jajka po turecku: jajka poche, jogurt grecki, sok z cytryny, czosnek, szczypiorek, palone masło, pieczywo. W godz. 10-13

Farina Bianco, al. Piłsudskiego 14: Wrap z jajecznicą i boczkiem: jajka, boczek, szczypiorek, świeży szpinak, pomidory, cebula, ser żółty, pomidorki koktajlowe, pomidory suszone, mix sałat, oliwki, sos winegret. W godz. 10-21

Hamra, ul. Piotrkowska 89: Śniadanie w Libanie: aromatyczna szakszuka z pomidorami, ciecierzycą, kuminem oraz własnej produkcji libańskimi piklami i świeżymi warzywami. Godz. 9.30-12

House of sushi, ul. Piotrkowska 91: Chałka na maśle podana z wątróbka drobiową, jabłkiem i wiśniami. Godz. 9-12

Imber, ul. Piotrkowska 43: Bajgiel Pastrami: bajgiel, pastrami, jajko sadzone, pieczona papryka, cheddar, sałaty, harrisa. Godz. 10-19

Komediowa, ul. Piotrkowska 12: Krówka: tost z chałki w cynamonie z kremem kajmakowym na bazie mascarpone, beza włoska, owoce. Godz. 10-21

Kraftowa, ul. Piotrkowska 48: Wypasiona tortilla: do wyboru jedna z trzech tortilli: wege - brokuł, ryż, ser wegański, papryka, marchewka szpinak; włoska - szynka parmeńska, mozzarella, oliwki, pomidory suszone, pesto bazyliowe, rukola; słodka - nutella, banan, truskawki, jogurt, sałatka owocowa, bita śmietana. Do śniadania mała kawa lub herbata w promocyjnej cenie 8 zł (nie dotyczy kaw na mleku roślinnym). Godz. 9-22

Lavash, ul. Piotrkowska 69: Chaczapuri kubdari: chaczapuri z zapiekanymi pomidorami koktajlowymi, mozzarellą, kurczakiem i pieczarkami. Godz. 8-12

Restauracja Gruzińska Lavash, ul. Piotrkowska 82: Adżaruli Czizi-Pizi: gruzińska jajecznica pomidorowa zapiekana z serem w gruzińskim pieczywie. Godz. 8-12

Lepione & Pieczone, ul. Piotrkowska 89: Owsianka Nocna: owsianka podawana z masłem orzechowym i świeżymi owocami, w zestawie z kawą lub sokiem. Godz. 9-12.30

Mangal, ul. Piotrkowska 71: 2w1 Sweet and Salty: pankejki z nutellą i miodem, truskawki, plasterki banana, jajko na miękko, mangal bajgiel, mix serów, awokado, mix salat, oliwki, ciastka Lotus. Godz. 10-14

Montag, ul. Piotrkowska 78, ul. Piotrkowska 107: Frankfurterki z montagowej, ekologicznej świnki zapiekane z kozim serem, chutney'em porzeczkowym z gochugaru, pesto z rukoli, jajkiem sadzonym, podane na ciabacie własnego wypieku. Godz. 9-16

Ramki Restauracja, ul. Piotrkowska 144: Kurkowa jajecznica na maślanej chałce: jajecznica z kurkami smażonymi na maśle z tymiankiem, podana na maślanej chałce własnego wypieku. Godz. 9-21 lub do wyczerpania kurek

Roma, ul. Piotrkowska 122: Colazione di Roma: mini calzone w formie bułki z ricottą, mozzarellą fior di latte, szałwią i żółtkiem jajka, sałatka z cukinii, mięty, bazylii, rukoli i kremu balsamicznego, cebulki w zalewie z kremu balsamicznego. Godz. 8-15

Wall Street BBQ, al. Piłsudskiego 14: Green Bull: precel, guacamole, jajecznica, szpinak, szczypiorek. Godz. 11-21