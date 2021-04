Fani zniesmaczeni. Co zrobiła Rozenek? „Czasem dama, czasem p**ka na wierzchu”. Małgorzata Rozenek pokazała za dużo? ZDJĘCIA 27.04.2021

Pod postem posypało się mnóstwo negatywnych komentarzy. Na najnowszych zdjęciach zaprezentowała się tylko w koszulce z napisem "Czasem dama, czasem drama". Internauci skupili się jednak na zupełnie innym szczególiku. Mianowicie zainteresowało ich krocze Małgorzaty Rozenek.

"Czasem dama, czasem pip** na wierzchu...

To dopiero drama", "trzecie zdjęcie i to krocze... mogłaś sobie darować damo"

"czasem dama, czasem wieśniaczka",

"gdzie ta dama?" - to niektóre z komentarzy.