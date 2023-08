Fani i fanki są zachwyceni jej świetną i dopracowaną sylwetką. Oto Izabella Krzan w pełnej krasie ZDJECIA Tomasz Jabłoński

Nie da się ukryć, że Izabella Krzan to kobieta, która ma w sobie to coś. Doskonale sobie zdaje też z tego sprawę. Sympatyczna prezenterka systematycznie publikuje w mediach społecznościowych swoje atrakcyjne ZDJĘCIA. Fani nie szczędzą jej komplementów. I nie ma się co dziwić. Zdradziła też, że na razie nie planuje potomstwa.