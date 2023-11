Emerytura i renta w listopadzie przyjdzie wcześniej. Kto i kiedy ją otrzyma? ZUS wyjaśnia

W listopadzie - ZUS wypłaci świadczenia wcześniej niż zwykle. Komu i dlaczego?

Komu ZUS wypłaci emeryturę lub rentę szybciej?

Wielu seniorów z niecierpliwością oczekuje na swoją emeryturę lub rentę. Niektórzy z nich listopadowe świadczenie otrzymają nieco wcześniej - zapowiada ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia emerytalno-rentowe wypłaca w kilku terminach: 1., 5., 6., 10., 15., 20., i 25 dnia miesiąca.

- Jeśli termin płatności świadczenia przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej - informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypadał na 1 listopada, otrzymali emerytury i renty do 31 października. Dotyczy to zarówno świadczeń, które przynosi listonosz, jak i tych, które trafiają na rachunki bankowe. Do 3 listopada swoje emerytury i renty otrzymają osoby, których termin płatności świadczenia przypada na 5 listopada. Listopadowe wypłaty, które powinny trafić do uprawnionych 25 dnia miesiąca, również zostaną przekazane wcześniej, gdyż ten dzień przypada na sobotę.

Coraz więcej osób otrzymuje świadczenia przelewem i nie musi czekać na wizytę listonosza. W województwie łódzkim ten sposób wypłaty emerytury wybrało 77 procent seniorów.

Tych, którzy jeszcze nie mają konta w banku, ZUS zachęca, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń, czyli przelewów. Otrzymując wypłatę emerytury czy renty na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi.