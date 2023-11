Elżbieta Romanowska odsłania swoje ciało. Tak wygląda szczęśliwa 40-stka! Pełna wdzięku i uśmiechu. Zobacz zdjęcia 21.11.2023

"New York! Urodzinowy wyjazd dzień pierwszy ! Dziś postawiliśmy na eksplorowanie miasta "na nogach" miał być mały spacer a nie wiedzieć, kiedy zrobiliśmy ponad 20 km. Już po pierwszy dniu wiem, że obok tego miasta nie można przejść obojętnie . Są dzielnice, które zachwycają ale są i takie, które odstraszają. Dla mnie Chinatown - mega dużo ludzi na wąskich przestrzeniach plus smród i wszędzie wiszące martwe ptactwo. To zdecydowanie nie mój klimat. Cenowo, cóż nie ma, co ukrywać - tanio nie jest . Widoki przy Brooklyn Bridge zdecydowanie należą do tych, które warto zachować w pamięci. Dziś dzień drugi obiecaliśmy sobie ze skorzystamy z metra, ale& śmiem wątpić" - napisała ostatnio na swoim Instagramie.