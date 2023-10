Ekstraliga rugby. Budo 2011 Aleksandrów Łódzki podejmują Pogoń Siedlce

Pierwszych punktów w sezonie poszukają gracze obrońców tytułu Budo 2011 Aleksandrów Łódzki. Będą jednak mierzyć się z Pogonią Siedlce, która wzmocniona byłymi już zawodnikami warszawskiej Skry wyrasta na jednego z głównych kandydatów do medalu. Trener Łukasz Nowosz ma co prawda niewiele czasu, żeby zgrać zespół, ale potencjał ludzki ma wprost ogromny. Może nawet największy w lidze. Nie zawsze przekłada się to na wyniki, ale akurat w starciu z będącymi w słabszej dyspozycji graczami Budo 2011 to Pogoń będzie zdecydowanym faworytem.

VIII kolejka: