Ekstraliga. Futbol kobiet. Janusz Matusiak: W UKS SKS wracamy do korzeni

O nowym sezonie ekstraligi piłkarek nożnych rozmawiamy z Januszem Matusiakiem, prezesem UKS SMS Łódź.

W letniej przerwie doszło do prawdziwej rewolucji w kadrze ekstraligowej drużyny UKS SMS...

Rzeczywiście, mówiąc humorystycznie, przez naszą szatnię przeszedł prawdziwy tajfun, który wywiał z niej niemal wszystkie dotychczasowe podstawowe zawodniczki naszej drużyny. Z naszego klubu odeszły w letniej przerwie: Szperkowska, Rędzia, Cuevas, Konat, Enjo, Jedlińska i Kopińska - siedem piłkarek z podstawowego składu.

Trener z tego powodu rwie sobie włosy z głowy?

Nie przesadzajmy. Pewnie w niejednym klubie byłaby to prawdziwa tragedia dla szkoleniowca i klubowych działaczy. My jednak ze spokojem podchodzimy do tej sprawy, nie rozdzieramy szat . Nie wolno zapominać, że mamy swoich szeregach osiem reprezentantek Polski U-23. W kadrze są: Oliwia Bałdyga, Oliwia Domin, Paulina Filipczak, Gabriela Grzybowska, Klaudia Jedlińska, Daria Sokołowska, Wiktoria Zieniewicz.

Ale doświadczonych zawodniczek coraz mniej...

To jest sport, a jedną z jego składowych jest rotacja kadr. Doświadczone zawodniczki uznały, że przyszedł czas na nowe dla nich wyzwania. To nie oznacza wcale, że zostaliśmy z niczym i ich decyzje postawiły nas w kłopotliwej, sportowej sytuacji. Od lat, i to z dobrymi rezultatem, zajmujemy szkoleniem futbolowych adeptek, dlatego byliśmy przyszykowani na taką ewentualną sytuację.

W naszym klubie jest cała rzesza reprezentantek kraju w różnych kategoriach wiekowych i właśnie trzeba doskonale wykorzystać ten potencjał. To jest nowe zadanie dla trenera Marka Chojnackiego.

W ostatnim czasie drużyna UKS SMS przyzwyczaiła swoich fanów do sukcesów. Czy medale mistrzostw Polski będą teraz realne?

To prawda, że obecnie zmieniliśmy nieco filozofię budowania pierwszej drużyny. Odeszliśmy od kosztownych transferów, ale to nie oznacza, że straciliśmy sportowe ambicje i mocno zredukowaliśmy piłkarskie cele. Teraz młodzież otrzyma swoją szansę i mocno wierzę, że ją w pełni wykorzysta. Jest głodna sukcesów, więc będzie mogła udowodnić, że wiele potrafi i warto na nią stawiać. W nadchodzącym sezonie wystawiamy do rywalizację zespół, w którym będzie mieszanką młodości i rutyny. Postawa i wyniki zespołu w letnich meczach sparingowych napawają optymizmem i pozwalają ze spokojem czekać na pierwsze spotkanie sezonu.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że po awansie drużyny do ekstraligi potrzebowaliśmy tylko czterech lat, aby zameldować się w czołówce krajowej elity (w trzy lata złoty, srebrny i brązowy medal mistrzostwo Polski i puchar kraju). Wracamy zatem do korzeni i mówimy sprawdzam naszemu systemowi szkolenia młodych zawodniczek.

Pewnie gra w ekstralidze sporo klub kosztuje?

Oczywiście i te koszty z roku na rok są coraz wyższe, ale to oczywiście nie tylko nasz problem. Dlatego cieszy mnie bardzo, że nadal wspiera nas Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi, której dyrektorem jest dr Roman Stępień, Miasto Łódź i firma Grot, Józefa Grota, Express-Bus i klinika Orto Med Sport, jej szefem jest doktor Bartłomiej Kacprzak.

Bramkarki:

1. Monika Sowalska 5.04.1999

12. Olga Wieremiejczyk14.02.2007

Obrończynie:

23. Patrycja Balcerzak 1.01.1994

4. Oliwia Bałdyga 19.04.2005

3. Julia Kolis17.03.2004

2. Milena Kowalska 28.09.2004

22. Daria Sokołowska 20.04.2003

26. Wiktoria Zieniewicz 9.05.2002

Pomocniczki:

7. Magdalena Dąbrowska 6.10.2004

8. Oliwia Domin 2.01.2004

6. Gabriela Grzybowska 21.11.2002

11. Nadia Krezyman 22.06.2004

20. Klaudia Maciejko 14.11.2005

5 Aleksandra Stasiak 7.02.2000

Napastniczki:

10. Paulina Filipczak 5.07.2001

17. Dominika Gąsieniec 7.05.1999

9. Karolina Majda 28.06.2001

14. Natalia Rohn 23.02.2005

Ponadto w szerokiej kadrze: Klaudia Kiełczewska 24.05.2006, Urszula Onoszko 25.04.2004,

Amelia Majtczak 17.02.2006, Yana Urakova 8.05.2006, Jana Stashkova 22.04.2006

Sztab szkoleniowy:

Marek Chojnacki I trener

Patrycja Balcerzak grający II trener

Michał Sławuta trener bramkarek

Bartłomiej Kacprzak lekarz

Michał Mikołajczyk fizjoterapeuta

Milena Franas fizjoterapeuta

Rafał Węsierski obsługa systemu Catapult

Jarosław Kudaj menedżer sekcji

