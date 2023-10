Ekstraklasa. Siatkarskie derby Łodzi dla Grot Budowlanych. Mistrzynie na kolanach

W pierwszym secie dominowały zawodniczki Grot Budowlanych. Ełkaesianki tylko raz zdołały doprowadzić do remisu (8:8), ale po chwili było już 18:10 dla rywalek i na tym skończyły się emocje.

Także w drugiej odsłonie gospodynie tego spotkania dominowały przy siatce. Również w tej partii Grot Budowlane szybko prowadziły 18:11 i pewnie triumfowały.

Trzeci partia rozpoczęły się od prowadzenia Budowlanych 7:1, 9:2, a następnie było 15:4 i po chwili spotkanie zakończyło się.

Cały mecz trwał niecałe 90 minut, a podopieczne Macieja Biernata nie pozwoliły mistrzyniom Polski na ugranie nawet seta.

Siatkarki ŁKS to aktualne mistrzynie Polski i to one były faworytkami w derbach Łodzi. Jak widać Grot Budowlane, brązowe medalistki poprzedniego sezonu, nie przejęły się tym specjalnie.

Grot Budowlanych Łódź - ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:17, 25:20, 25:16)