Ekstraklasa siatkarek. ŁKS Commercecon Łódź wygrał prestiżowy mecz ZDJĘCIA

Także w trzecie odsłonie trwała na parkiecie walka. ŁKS prowadził niemal cały czas (m.in. 22:18), ale gospodynie doprowadziły do wyniku 23:21, ale ostatecznie zawodniczki ŁKS Commercecon były górą i wygrały do 23.

Łodzianki znacznie lepiej rozpoczęły drugą partię. Prowadziły 3:1, a następie 7:4. Później gospodynie doprowadziły do remisu 13:13, ale później ełkaesianki znów przejęły inicjatywę i wygrały do 19. ŁKS nie załamał się wysoką przegrają w pierwszej partii i pokazał, że może grać bardzo dobrze.

Pierwszy set to kompletna klęska mistrzyń Polski. Gospodynie szybko objęły prowadzenie i systematycznie je powiększały. Po skutecznym bloku Korneluk policzanki prowadziły już 21:9, by ostatecznie wygrać do 13!

O zwycięstwie w tym meczu decydował tie-break. Dobrze zaczęły go łodzianki, które objęły prowadzenie 6:1 i 7:2. Później do głosu doszył gospodynie z zrobiło się 9:7, a następnie 14:14. Na szczęście końcówce znów dominowały ełkaesianki i to one wygrały ten prestiżowy pojedynek.