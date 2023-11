Ekstraklasa siatkarek. ŁKS Commercecon gra w poniedziałek we Wrocławiu

W stolicy Dolnego Śląska zmierzą się z miejscowym zespołem #Volley. Zespoły w tabeli dzielą cztery miejsca. Łodzianki są na piątej pozycji w tabeli (14 punktów), a ich dzisiejsze rywalki zajmują dziewiątą lokatę (7 punktów, trzy wygrane).

Początek spotkania we Wrocławiu o godz. 19. W zespole gospodyń zobaczymy kilka twarzy doskonale znanych łódzkim kibicom. W sztabie szkoleniowym pracują Michal Masek i Bartłomiej Bartodziejski, zaś na parkiecie o ligowe punkty walczą Anna Pawłowska (libero) oraz Lucie Muhlsteinova (rozgrywająca).

Jak rywala ocenia II trener ŁKS Commercecon Łódź Adrian Chyliński?

- Zespół gra stabilnym składem - mówi. - To różni drużynę z Wrocławia od np. Stali Mielec, która częściej rotuje składem. #Volley to uporządkowany zespół, ale dzięki temu możemy się przygotować na to, co będą grać. Największym atutem wrocławskiego zespołu jest gra skrzydłowych. Najwięcej piłek dostaje Julia Szczurowska. Zatrzymanie tej zawodniczki będzie kluczowe, aby wygrać mecz. Na pewno będziemy musieli dobrze zagrywać, aby sprawić im problemy. Musimy zwrócić również uwagę na ich system blok - obrona. Przegrały trzy mecze, natomiast ich spotkanie z Chemikiem to była ciekawa walka. Zagrają u siebie, więc nastawiamy się na ciekawe widowisko. Sztab rywalek zna dobrze nasz zespół, więc będzie się działo.